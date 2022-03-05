На Миколаївщині орки ходять по дворах мирних жителів: вони просять хоч щось "пожрать"

Опір української армії та народу є безпрецедентний для Кремля. Тому окупанти вкрай деморалізовані та вже не мають достатнього забезпечення. На Миколаївщині орки почали просити в людей їжу.

Про це розповів 5 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, такі випадки непоодинокі, тому місцевим потрібно бути уважними.

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Ходять по дворах мирних жителів

Загалом ситуація з опором окупантам на Миколаївщині вкрай хороша. Тому "доблесні" воїни Росії практично розбігаються. Оскільки їхній план "взяти Україну за 3 дні" провалився, вони зараз намагаються забезпечити свої елементарні потреби.

У кількох селах Миколаївщини орда ходить по дворах людей, щоб просити їжу. Віталій Кім закликав не відмовляти їм, бо це дозволить затримати окупантів.

Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання,

– сказав Віталій Кім.

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Читайте текст допису Віталія Кіма:

Миколаїв, 16:35, 5 березня

Окупантів вибили із міста. Ми маємо багато трофейної техніки.

Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. А напрямі Шевченка, Луч, Снігурівка.

Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання.

На жаль, ми маємо втрати і серед мирного населення.

У місті немає жодної ворожої техніки. Місто на замку.

Велика подяка військовим за їхню роботу!