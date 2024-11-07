На Миколаївщині оштрафували чоловіка, який віз у багажнику авто дрова

7 листопада 2024, 18:12
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Автор: Анастасія Лукашевська

В Миколаївській області державні інспектори зупинили громадянина в околицях села Українка, який перевозив дрова в багажнику автомобіля.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Чоловік отримав штраФ

Місцевого мешканця оштрафовували на 510 гривень за порушення природоохоронного законодавства

Чоловік не мав документів, які підтверджують законність дров. Водночас на опублікованому фото, яке опублікували інспектори, у багажнику авто видніється лише два поліна.


Дрова, які перевозив чоловік / Фото з фейсбуку інспекції

За порушення природоохоронного законодавства чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 КУпАП та оштрафували на 510 гривень. 

Зауважте. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 9665 10 жовтня 2024 року. Він має на меті посилити відповідальність за незаконний обіг деревини.