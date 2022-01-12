У Миколаєві пасажирів маршрутки возив п'яний водій

Патрульні зупинили у Миколаєві маршрутку, бо її водій порушив правила дорожнього руху. З'ясувалося, він возив пасажирів у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці спіймали водія, який їздив п'яним, 11 січня у Миколаєві, на вулиці Генерала Карпенка.

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Водій маршрутки п'яним возив пасажирів

Усе почалося з того, що інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили маршрутку Volkswagen за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів охоронці порядку помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти алкотест на місці події. Результат становив 0,75 проміле, що майже у 4 рази перевищує допустиму норму.

Чоловіка відсторонили від роботи

Патрульні відсторонили водія від керування маршруткою. Щодо нього склали адміністративні матеріали за статтею про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Саму маршрутку патрульні передали відповідальній особі перевізника.

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У Львові 11 січня п'яний чоловік за кермом Daewoo Lanos влетів у багатоповерхівку. Патрульні встановили, що у 2020 році його позбавили водійського посвідчення.

Уривок з допису патрульної поліції Миколаївщини:

Сьогодні, приблизно о 16 годині, інспектори відділу безпеки дорожнього руху УПП в Миколаївській області зупинили маршрутку Volkswagen за порушення правил дорожнього руху, який саме здійснював перевезення пасажирів. Сталося це на вулиці Генерала Карпенка.

Під час перевірки документів, охоронці порядку помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку на місці події за допомогою приладу Драгер. Результат тесту становив 0,75 проміле, що майже у 4 рази перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали відносно нього адміністративні матеріали.