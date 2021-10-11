На Миколаївщині підпалили селищну раду: згоріли документи

У Миколаївській області горіла селищна рада. Пожежа спалахнула вночі 10 жовтня. Вогонь знищив документи.

Займання сталось у селі Трикрати Вознесенського району. Рятувальникам вдалось його ліквідувати.

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Згоріла документація

Так, вогонь пошкодив оргтехніку та документацію, яка була в кабінеті. До речі, рятувальники вилучили фрагменти пожежного сміття, які відправили на експертизу. Причину пожежі будуть встановлювати.

Обгоріла селищна рада / Фото поліції Це міг бути підпал

Слідчі кваліфікували подію як навмисне знищення чи пошкодження майна, "вчинене шляхом підпалу".

Тепер поліцейські проводять розслідування.



Наслідки пожежі у селищній раді / Фото поліції

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