На Миколаївщині підпалили селищну раду: згоріли документи
Джерело:Поліція Миколаївщини
У Миколаївській області горіла селищна рада. Пожежа спалахнула вночі 10 жовтня. Вогонь знищив документи.
Займання сталось у селі Трикрати Вознесенського району. Рятувальникам вдалось його ліквідувати.
Читайте також На Одещині в авто згорів начальник служби безпеки агрокомпанії
Згоріла документація
Так, вогонь пошкодив оргтехніку та документацію, яка була в кабінеті.
До речі, рятувальники вилучили фрагменти пожежного сміття, які відправили на експертизу. Причину пожежі будуть встановлювати.
Обгоріла селищна рада / Фото поліції
Це міг бути підпал
Слідчі кваліфікували подію як навмисне знищення чи пошкодження майна, "вчинене шляхом підпалу".
Тепер поліцейські проводять розслідування.
Наслідки пожежі у селищній раді / Фото поліції
Пожежа у школі в Дніпрі
На вулиці Караваєва в Дніпрі 11 жовтня горіла школа. Пожежа виникла в підвалі навчального закладу. У школі тоді перебували 730 людей.
Проте учні й вчителі вчасно покинули будівлю. Тому ніхто не постраждав. Щоправда, внаслідок пожежі пошкодилось шкільне майно площею 3 квадратних метрів.