На Миколаївщині – приліт: на місці працюють рятувальники
Джерело:Віталій Кім
1 березня росіяни атакували Миколаївську область. Відомо, що в регіоні зафіксували приліт. На місці події свою роботу виконують рятувальники.
Першими подробицями поділився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. У його телеграмі з'явилася публікація о 20:57.
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Що відомо про ситуацію на Миколаївщині
Віталій Кім зазначив, що в області виникла пожежа внаслідок прильоту. За його словами, на місці влучання вже працюють рятувальники. Також наразі відсутня інформація про постраждалих.
О 19:38 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Тому була загроза застосування авіаційних засобів ураження. А вже о 19:57 писали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.
Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 19:45. А вже відбій повітряної тривоги був о 20:36.
Моніторингові канали о 20:45 писали про вибух, який могли чути мешканці Миколаївщини. Тоді ж повідомили про прихід ракети Х-59 поблизу обласного центру.
У ніч проти 1 березня ворог атакував "Шахедами"
- Звернімо увагу, що в ніч проти 1 березня російські військові вкотре намагалися атакувати Україну дронами-камікадзе. Зранку Повітряні сили розповіли про бойову роботу наших захисників.
- За наявною інформацією, ворог запустив 4 ударні БпЛА типу "Шахед" із районів Приморсько-Ахтарська та Курської області. За результатами протиповітряного бою, мобільні вогневі групи Сил оборони знищили всі 4 ударні дрони в межах Харківської та Дніпропетровської областей.
- Зазначимо, що вночі російські загарбники також атакували 5 зенітними керованими ракетами типу С-300. Їх ворог запускав з окупованої частини Донецької області та Бєлгородської області Росії.