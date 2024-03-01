На Миколаївщині – приліт: на місці працюють рятувальники

1 березня росіяни атакували Миколаївську область. Відомо, що в регіоні зафіксували приліт. На місці події свою роботу виконують рятувальники.

Першими подробицями поділився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. У його телеграмі з'явилася публікація о 20:57.

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Що відомо про ситуацію на Миколаївщині

Віталій Кім зазначив, що в області виникла пожежа внаслідок прильоту. За його словами, на місці влучання вже працюють рятувальники. Також наразі відсутня інформація про постраждалих.

О 19:38 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Тому була загроза застосування авіаційних засобів ураження. А вже о 19:57 писали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 19:45. А вже відбій повітряної тривоги був о 20:36.

Моніторингові канали о 20:45 писали про вибух, який могли чути мешканці Миколаївщини. Тоді ж повідомили про прихід ракети Х-59 поблизу обласного центру.

У ніч проти 1 березня ворог атакував "Шахедами"