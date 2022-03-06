На Миколаївщині росіяни зблизька обстріляли іноземного журналіста: відібрали гроші і техніку
Джерело:телеграм-канал Марії Чорної
Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з іноземним журналістом на Миколаївщині. Це сталося біля населеного пункту Водяно-Лорине.
Про це у своєм телеграм-каналі написала Марія Чорна, очільниця Кіровоградська ОВА. Судячи з опублікованих нею фото, він є громадянином Швейцарії.
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Росіяни стріляли зблизька
За словами чиновниці, журналіст зазнав осколкового поранення. Ввечері 6 березня його привезли до лікарні у Кропивницькому.
Росіяни обстріляли журналіста іноземного ЗМІ / Фото з телеграму-каналу Чорної
Сліди від куль на службовому автомобілі / Фото з телеграм-каналу Чорної
Постраждалий розповів, що на своєму службовому авто перетинав український блокпост на заправці Premier Oil. Після цього – попрямував у південному напрямку й буквально через декілька хвилин був окупанти зблизька його обстріляли.
При цьому, вони достовірно та чітко бачили, що авто використовується пресою, наявні відповідні позначення на автомобілі,
– наголосила Чорна.
Журналіста обікрали
Після нападу іноземець з'їхав на узбіччя. До нього одразу ж підійшли російські військові. Окупанти відібрали у чоловіка паспорт, 3 000 євро готівкою, особисті речі, шолом, відзнятий на камеру матеріал, а також ноутбук. Лише після цього журналіста відпустили й він поїхав у лікарню.
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