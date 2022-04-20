На Миколаївщині висока загроза як артилерійських, так і ракетних ударів
20 квітня 2022 , 02:02Читать новость на русском
Джерело:ОК "Південь"
На Миколаївщині зберігається висока загроза обстрілів артилерією та ракетних атак. Суттєвих змін у позиціях військ поки немає.
Росія 19 квітня не вдавалася до активних бойових дій в області. Про ситуацію в регіоні розповіло оперативне командування "Південь" у своєму зведенні за добу.
В цей день Росіяни обстріляли лікарню на Миколаївщині, є постраждалі
У морі маневрує ворожий флот
Висока загроза обстрілів зберігається вже протягом кількох днів. У Чорноморській операційній зоні продовжується маневрування корабельної групи російських кораблів. Тому атаки можуть здійснювати й звідти.
Одна ракета влучила в лікарню в Баштанці. Наразі ще невідомо, чи були постраждалі внаслідок ворожого удару по цивільному об'єкту.
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