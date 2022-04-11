На Миколаївщині внаслідок обстрілів росіян ще 25 людей отримали поранення

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Унаслідок дій агресора з Росії протягом 10-го квітня на Миколаївщині постраждало 25 людей.

Серед постраждалих немає дітей

Відповідні дані опублікувала Миколаївська обласна рада в телеграмі. Тільки протягом 10-го квітня у Миколаївській області поранення отримали 25 людей.

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Повідомляється, що серед постраждалих немає дітей. Усі люди, які постраждали від обстрілів росіян, доставлені до лікарень.

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 25 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу,

– йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині збільшилася кількість постраждалих

У Миколаївській області, на жаль, збільшилася кількість людей, які постраждали від рук агресора.

Якщо 10-го квітня у лікарнях перебувало 336 людей, то тепер їх кількість зросла до 367.

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