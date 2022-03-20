На Миколаївщині внаслідок обстрілу окупантів загинула сім'я з дитиною

За добу в Миколаївській області спалахнули 5 пожеж через обстріли окупантів. У результаті загинули мирні люди.

У місті Снігурівка зайнялись 2 житлових будинки та гараж, в Інгульському районі Миколаєва горіла господарча споруда.

До речі Миколаївщина у жалобі через десятки загиблих від підступного удару ворога військових

Ще 2 пожежі виникли на території Костянтинівської територіальної громади Миколаївського району.

Загинула сім'я

Російський снаряд прилетів в дачний будинок на території СВТ "Південний Буг". Там були батьки з дитиною.

Рятувальники усі ніч проводили роботи по ліквідації пожежі, розбору завалів і пошуку людей та виявили тіла трьох загиблих.

Важливо – Маріуполь обстріляли важким озброєнням з 4 кораблів ВМФ Росії: