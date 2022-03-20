На Миколаївщині внаслідок обстрілу окупантів загинула сім'я з дитиною
20 березня 2022 , 12:34
Джерело:ДСНС
За добу в Миколаївській області спалахнули 5 пожеж через обстріли окупантів. У результаті загинули мирні люди.
У місті Снігурівка зайнялись 2 житлових будинки та гараж, в Інгульському районі Миколаєва горіла господарча споруда.
До речі Миколаївщина у жалобі через десятки загиблих від підступного удару ворога військових
Ще 2 пожежі виникли на території Костянтинівської територіальної громади Миколаївського району.
Загинула сім'я
Російський снаряд прилетів в дачний будинок на території СВТ "Південний Буг". Там були батьки з дитиною.
Рятувальники усі ніч проводили роботи по ліквідації пожежі, розбору завалів і пошуку людей та виявили тіла трьох загиблих.
Важливо – Маріуполь обстріляли важким озброєнням з 4 кораблів ВМФ Росії: