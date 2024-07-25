На Миколаївщині попрощалися з 6-річним Ігнатом, якого збив водій та втік з місця аварії

У селі Лупареве Миколаївської області 19 липня водій збив 6-річного Ігната та втік з місця ДТП. Автівка в'їхала в натовп дітей, які грали на перехресті за 10 метрів від будинку, де жив хлопчик.

На жаль, від отриманих травм 6-річний хлопчик помер у лікарні. У вівторок, 23 липня, маленького Ігната провели в останню путь в рідному селі.

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Водій наїхав на хлопчика-велосипедиста

Бабуся та мама хлопчика були в будинку, коли Ігнат грався на вулиці з іншими дітьми та їздив на велосипеді. Після наїзду машини, рідні почули крики з вулиці та вибігли з будинку. Мати підняла хлопчика, занесла в дім та викликала швидку. Сусіди допомогли родині довезти дитину на зустріч медикам, оданк лікарі змогли лише констатувати смерть хлопчика.

За повідомленням поліції, 42-річний водій після ДТП втік і переховувався у знайомих. Його затримали та повідомили про підозру, чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Мати загиблого хлопчика хоче, щоб водій запам'ятав цю трагедію на все життя.

Мою дитину мені ніхто не поверне. Я хочу, щоб він подивився фото моєї дитини, в ті очі. І пам'ятав до кінця життя його,

– сказала жінка.

Староста села Лупареве Наталія Панашій розповіла про день похорону 6-річного Ігната.

Сьогодні все село плакало… До батьків так і не зателефонував і не попросив пробачення вбивця… Світла пам'ять маленькому Ігнату… Спочивай з миром… Прийміть щирі співчуття,

– написала вона.

Найближчим часом водію фургона, який наїхав на хлочика, обиратимуть запобіжний захід.