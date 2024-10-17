На Миколаївщині ворог атакував енергетичну інфраструктуру: люди залишилися без світла
17 жовтня 2024, 07:52Читать новость на русском
Джерело:Миколаївська ОВА
Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Миколаївській області. В регіоні працювали сили ППО.
Про це повідомив керівник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
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"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.