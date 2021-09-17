На Миколаївщині жорстоко побили 12-річного учня: хлопчик у лікарні
Джерело:Поліція Миколаївської області
У Миколаєві 17 вересня до лікарні госпіталізували 12-річного хлопчика. Дитину побили у школі. Він отримав тяжкі травми живота й опинився у лікарні.
Як розповіли правоохоронці, хлопчик отримав травми, коли перебував у школі.
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У дитини був конфлікт з однокласниками
Попередньо встановлено, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику. Причиною цього став конфлікт з однокласниками. Як наслідок – дитину госпіталізували до лікарні з тяжкими травмами живота.
Поліцейські вже опитали учасників конфлікту, свідків та очевидців, а також педагогів та адміністрацію навчального закладу.
Наразі вирішується питання про надання правової кваліфікації, поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять першочергові слідчі дії,
– зазначили у Нацполіції.
На жаль, це непоодинокий випадок, коли діти у школі отримують травми. Причиною цього стає нещасний випадок або конфлікти з однолітками. До прикладу:
- 14 вересня у Харкові на шкільному стадіоні на дитину впали футбольні ворота. 6-річного хлопчика доправили до лікарні у тяжкому стані.
- А у березні школяр із міста Оріхів на Запоріжжі бив свого ровесника, поки хтось це знімав.