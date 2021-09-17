На Миколаївщині жорстоко побили 12-річного учня: хлопчик у лікарні

17 вересня 2021 , 13:28
Читать новость на русском

Джерело:

Поліція Миколаївської області

У Миколаєві 17 вересня до лікарні госпіталізували 12-річного хлопчика. Дитину побили у школі. Він отримав тяжкі травми живота й опинився у лікарні.

Як розповіли правоохоронці, хлопчик отримав травми, коли перебував у школі.

Важливо Попри біль й обмеження через хворобу: на Черкащині дітей змушували на уроках збирати врожай

У дитини був конфлікт з однокласниками

Попередньо встановлено, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику. Причиною цього став конфлікт з однокласниками. Як наслідок – дитину госпіталізували до лікарні з тяжкими  травмами живота.

Поліцейські вже опитали учасників конфлікту, свідків та очевидців, а також педагогів та адміністрацію навчального закладу.

Наразі вирішується питання про надання правової кваліфікації, поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять першочергові слідчі дії,
– зазначили у Нацполіції.

На жаль, це непоодинокий випадок, коли діти у школі отримують травми. Причиною цього стає нещасний випадок або конфлікти з однолітками. До прикладу:

  • 14 вересня у Харкові на шкільному стадіоні на дитину впали футбольні ворота. 6-річного хлопчика доправили до лікарні у тяжкому стані.
  • А у березні школяр із міста Оріхів на Запоріжжі бив свого ровесника, поки хтось це знімав.
Автор: Альона Захарова