На Миколаївщині знайшли 4 касетні елементи та 10 корпусів реактивної системи "Смерч"

У ДСНС повідомили, що у Миколаївській області розміновують житлові сектори від вибухонебезпечних предметів, які залишились після ворожих обстрілів.

Відомо, що загалом в Інгульському районі та у мікрорайоні Ракетне Урочище, що у Миколаєві вилучено 4 касетні елементи та 10 корпусів реактивної системи залпового вогню "Смерч".

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У ДСНС зазначили, що наразі роботи припинені й продовжаться 7 березня. Всі адреси будуть відпрацьовані, проте для цього потрібен час.

Дивіться світлини від ДСНС України:

"Сьогодні вдалось відпрацювати 13 адрес. Від вашої обережності зараз залежить ваша безпека! Не чіпайте боєприпаси! Розмінування – це справа професіоналів! Бережіть себе та своїх рідних!", – додали в ДСНС.

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