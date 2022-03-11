На Миколаївщині ЗСУ здобули трофейний БТР "Ракушка"

Наші військові роздобули трофейний бронетранспортер "Ракушка". Тепер його використовуватимуть проти російських окупантів.

Збройні Сили Україні продовжують активно знищувати техніку російських окупантів. Деяку військові забирають, як трофейну.

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Уся міць російської зброї в наших руках. Найцікавіше, що клоуни з ПДВ за 2 тижні перебування в Україні не змогли передні крісла перевести з положення для десантування у бойове положення,

– розповів боєць на відео.

ЗСУ роздобули трофейний бронетранспортер: відео

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