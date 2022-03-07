Миколаївські десантники показали відео знищення російської колони
Російська армія намагалася закрітипиться на Луганщині. Однак отримала путужну відсіч від Збройних сил України.
На дванадцятий день війни миколаївські десантники розгромили колону російських окупантів на Луганщині. Командування Десантно-штурмових військ опублікувало відео, на якому видно, що лишилося після росіян.
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Військові зібрали трофейну зброю.
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Що відбувається на Луганщині
Збройні сили України вчинили кілька успішних контратак. Вони знищили приблизно 40 одиниць особового складу та 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи.
Окупанти всю ніч 7 березня обстрілювали Попасну та Комишуваху. Там є постраждалі.
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