Миколаївські поліцейські ліквідували російського "порушника дорожнього руху"

Миколаївські поліцейські разом із ЗСУ ліквідували російського "порушника дорожнього руху". Зокрема йому нагадали, що "нех** шастать".

Відео з ліквідації ворога опублікував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про це він написав у телеграмі 6 квітня – на 42 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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У Миколаєві ворога ліквідували

Патрульна поліція Миколаївської області разом із ЗСУ у відрядженні в Херсонській області притягла до відповідальності порушника дорожнього руху! Нєх*й шастать!

– нагадав Віталій Кім.

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До речі, 5 квітня, Віталій Кім розповів, що серед мешканців Миколаєва поширюється все більше фейків про те, що місто скоро візьмуть окупанти. Проте це брехня, натомість політик закликав не вірити неправдивій інформації.

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