Росіяни розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ на Миколаївському напрямку

На Миколаївському напрямку загабники розгортають додаткове озброєння. Вони розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

Таким чином ворог хоче прикрити райони від українських військових. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 29 червня.

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Окупанти посилюють оборону на Миколаївському напрямку

На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ,

– мовиться в повідомленні.

Яка ситуація в гарячих точках фронту

На Слов'янському напрямку ворог штурмує, щоб дістатися меж Богородичне – Краснопілля і створити умов для наступу на Барвінкове та Слов'янськ. Також окупанти обстрілювали позиції ЗСУ в районах Маяків та Серебрянки.

На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка.

На Бахмутському напрямку загарбники наступають у напрямках Мідна Руда – Клинове. Вони мають частковий успіх, закріплюються у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40, що біля Вуглегірської ТЕС. Окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.

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