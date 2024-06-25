Годинник, який знайшли у Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 мільйони гривень

25 червня зранку до Миколи Тищенка навідалися правоохоронці. Нардепу вручили підозру, а в його оселі провели обшук, під час якого було виявлено дороговартісний годинник.

В інтернет – магазинах України такі годинники коштують від 40 до 55 тисяч доларів.

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Елітний годинник Тищенка

На сайті Державного бюро розслідувань опублікували фото, зняті під час обшуку оселі народного обранця. На одному з них "засвітився" годинник фірми Audemars Piguet, відомого виробника швейцарських годинників.

Ймовірно, Тищенко володіє моделлю Royal Oak Offshore. В одному із магазинів такий годинник можна купити за 53 тисячі доларів, а це понад 2 мільйони гривень.

Нардеп носить прикраси на мільйони / Фото соцмережі / ДБР

25 червня нардепу Миколі Тищенку оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця.

За даними слідства, 20 червня у Дніпрі група людей за вказівкою Тищенка затримала ексвійськового ЗСУ. Потерпілого утримували протягом певного часу. Також йому завдавали тілесних ушкоджень.

Раніше про інцидент вже писали у ЗМІ після того, як у мережі опинилося відео нападу на добровольця, в якому впізнали колишнього члена спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова. На відео "засвітився" і сам нардеп. Зазначалося, що між Павловим і Тищенком виникла словесна перепалка, після чого "охорона" нардепа схопила військового і надягнула на нього кайданки.

Сам Тищенко не заперечував інцидент. Він переконував, що нібито прибув у Дніпро, аби підтвердити інформацію про ботоферми, а Павлов намагався перешкодити слідчим діям.

Відомо, що на кадрах, оприлюднених у мережі, впізнали також поліцейського з Києва Богдана Писаренка. Блогер Сергій Стерненко написав, що той брав участь у конфлікті на боці Тишенка.

Наразі 24 Каналу у поліції заявили, що Писаренка звільнили. Щодо нього будуть проводити службове розслідування.