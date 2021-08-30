У Мілані досі не погасили пожежу в 15-поверховому будинку: є загроза обвалу
30 серпня 2021 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:Corriere della Sera
В італійському Мілані 29 серпня загорівся 15-поверховий житловий будинок. Пожежники другий день борються з полум'ям, яке практично знищило споруду.
Місцеві ЗМІ повідомляють про існування загрози обвалення будівлі. Висока температура могла вплинути на герметичність зовнішнього металевого каркаса.
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Окрім цього, зазначається, що у будинку вийшла з ладу система пожежогасіння, а пожежні драбини досягають максимум 10 поверху.
- Вогнеборці по одній перевіряли квартири, щоб переконатися, що в них не залишилося людей.
Інформації про загиблих не надходило. Проте, кілька жителів постраждали – вони надихалися димом.Зверніть увагу! В 15-поверховому будинку на південній околиці Мілана проживало близько 70 сімей.
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