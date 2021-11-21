У Мілані та Римі тисячі людей протестували проти COVID-сертифікатів
Джерело:ANSA
У великих містах Італії пройшли чергові протести тих, хто виступає проти коронавірусних заходів. На вулиці вийшли декілька тисяч людей, більшість із них були без масок.Прое
Протести у Римі
Згідно з оцінками поліції Рому, в районі античної арени Circus Maximus зібралось близько 4 тисяч людей. Вони вигукували гасла "Cвобода!" та "Ні COVID-сертифікатам".
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З настанням темряви мітингувальники світили ліхтариками та фаєрами. Зібрання закінчилось імпровізованим концертом співака Джузеппе Повіа, який приєднався до протесту.
У Римі антивакцинатори вийшли на протест / Фото ANSA
Протести в Мілані
У Мілані правоохоронці не дали зібратися антивакцинаторам на площі Piazza Fontana, як планували організатори. Людей просили розходитися, а у найбільш обурених перевіряли документи. Декілька мітингувальників намагалися прорватися через бар'єри іншим шляхом, але їм завадили.
У підсумку, правоохоронці:
- ідентифікували 257 осіб;
- виписали 49 штрафів за блокування вулиць;
- 2 – за опір представникам органів
У Мілані антивакцинатори вийшли на протест / Фото Corriere della Sera