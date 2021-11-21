У Мілані та Римі тисячі людей протестували проти COVID-сертифікатів

У великих містах Італії пройшли чергові протести тих, хто виступає проти коронавірусних заходів. На вулиці вийшли декілька тисяч людей, більшість із них були без масок.Прое

Протести у Римі

Згідно з оцінками поліції Рому, в районі античної арени Circus Maximus зібралось близько 4 тисяч людей. Вони вигукували гасла "Cвобода!" та "Ні COVID-сертифікатам".

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З настанням темряви мітингувальники світили ліхтариками та фаєрами. Зібрання закінчилось імпровізованим концертом співака Джузеппе Повіа, який приєднався до протесту.



У Римі антивакцинатори вийшли на протест / Фото ANSA

Протести в Мілані

У Мілані правоохоронці не дали зібратися антивакцинаторам на площі Piazza Fontana, як планували організатори. Людей просили розходитися, а у найбільш обурених перевіряли документи. Декілька мітингувальників намагалися прорватися через бар'єри іншим шляхом, але їм завадили.

У підсумку, правоохоронці:

ідентифікували 257 осіб;

виписали 49 штрафів за блокування вулиць;

2 – за опір представникам органів

Цей мітинг у Мілані став найменшим з попередніх. Там були присутні кількасот людей, тоді як на деяких попередніх перебувало до 10 тисяч.



У Мілані антивакцинатори вийшли на протест / Фото Corriere della Sera