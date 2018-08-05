Мілевський назвав причину розриву контракту з "Динамо"

Український форвард Артем Мілевський вперше прокоментував відхід з брестського "Динамо".

Клуб розірвав з ним угоду посеред сезону, і зараз нападник перебуває в статусі вільного агента.

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Причина розриву з Брестом? Правду знають всі гравці футбольного клубу "Динамо". Всі знають правду. Можна запитати у будь-якої людини, і тобі скажуть, яка ситуація була, що тренер Шпилевський з першого дня перебування в Бресті хотів мене забрати з команди. Чим то я йому не подобався. Може, боявся мене. боявся, що у мене великий авторитет. Може, ще щось, – сказав Мілевський.

Найбільше Артем розчарований тим, як клуб з ним попрощався. За його словами, з боку керівництва не було навіть слів подяки за проведений час.

"Я не ображаюся ні на кого. Просто має бути повага до роботи, яку ти виконав. Прийшов в команду, коли "Динамо" йшло дванадцятим, і в підсумку посіла четверте, виграв Суперкубок і Кубок у БАТЕ. Ну, елементарна людська повага адже має бути. А так туди-сюди - до побачення. І тобі ні спасибі, ні будь ласка. Це просто кошмар", – передає слова Мілевського by.tribuna.com.

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