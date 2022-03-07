На Київщині підрозділ "кадирівців" обстрілює мирних жителів

Російські окупанти тероризують цивільне населення України. У Генштабі ЗСУ заявили про обстріл мирних жителів на Київщині.

Інформації про постраждалих немає

Окупанти стріляли по мирному населенню в селі Мила, що в Київській області.

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У Генштабі зазначили, що за обстрілом цивільних стоїть підрозділ з "кадирівських" найманців.

Наразі інформації про жертв і постраждалих немає.

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