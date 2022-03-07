На Київщині підрозділ "кадирівців" обстрілює мирних жителів
7 березня 2022 , 18:46Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти тероризують цивільне населення України. У Генштабі ЗСУ заявили про обстріл мирних жителів на Київщині.
Інформації про постраждалих немає
Окупанти стріляли по мирному населенню в селі Мила, що в Київській області.
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У Генштабі зазначили, що за обстрілом цивільних стоїть підрозділ з "кадирівських" найманців.
Наразі інформації про жертв і постраждалих немає.
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