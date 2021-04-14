Уряд дав Тимофію Милованову нову посаду

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Тимофій Милованов отримав нову посаду. Його призначили виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Джерело:

телеграм Василя Мокана

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 14 квітня. Про це повідомив Василь Мокан, нардеп та постійний представник Кабміну у Верховній Раді.

Варте уваги Чому грошей від МВФ немає, а Байден не дзвонить Зеленському: інтерв'ю з Миловановим

Державне підприємство "Національний фонд інвестицій України" створили наприкінці березня за дорученням президента Зеленського. Кабмін затвердив його статут.

Підприємство займатиметься, зокрема:

  • залученням та концентрацією фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів;
  • фінансуванням та реалізацією пріоритетних інвестиційних проєктів;
  • залученням інвестицій, підготовкою інвестиційних та інших проєктів;
  • управлінням об'єктами власності відповідно до закону;
  • утворенням інвестиційних фондів тощо.

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