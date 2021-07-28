Не вміють заповнювати документи, – Милованов про кандидатів на голову Бюро економічної безпеки

В Україні обирають очільника Бюро економічної безпеки. На думку експертів, забезпечити чесний конкурсний добір буде складно.

Детально про це розповів в інтерв'ю програми "Перші особи" на 24 каналі голова комісії з відбору керівника новоствореного Бюро економічної безпеки Тимофій Милованов. У законі існує низка вимог до кандидатів.

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Добір кандидатів у БЕБ

Він наголосив, що рівень компетентності в кандидатів дуже низький. Неспроможність людей стає помітною вже на етапі подання заяв.

У нас люди, які збираються бути головою БЕБ, одного з найважливіших правоохоронних органів, не вміють заповнювати документи,

– наголоси Милованов.

За його словами, у законі написано, що кандидатам треба виконати. Однак у людей не виходить зробити навіть це. Мовиться зокрема про такі вимоги:

подати автобіографію;

мати економічну чи фінансову освіту;

мати довідку від психіатра;

подати декларацію.

Проблематика конкурсів в Україні

Милованов пояснив, що вперше у житті зрозумів, чому в Україні такі проблеми з конкурсами у державні установи. Кожний конкурс можна зупинити в суді навіть без хабарів і корупції.

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Він зауважив, що переглянув приблизно 10 пакетів документів від претендентів, однак серед них лише одна людина зуміла виконати вимоги. При цьому усі необіхідні документи перечислені на сайті БЕБ.

Дивіться повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим на 24 каналі:

Кандидати у БЕБ: останні новини

8 липня оприлюднили список із 57 людей, які хочуть очолити Бюро економічної безпеки. Серед них була низка відомих у політиці людей, зокрема: глава ДФС Вадим Мельник, ексміністр фінансів Олександр Данилюк, екснардеп Микола Катеринчук, колишній очільник Одеської ОДА Максим Куций.

За словами Милованова, із усіх 57 кандидатів до етапу тестів або інтерв'ю дійдуть приблизно 3 людей. "Я знаю, що Мельник та Данилюк подались, а я ще їхні пакети не бачив і не хотів спеціально дивитися. Думаю, буду дивитися разом з комісією, щоб мене не звинуватили у якійсь упередженості. Це приклад гарної боротьби, – підкреслив він.

Повне інтерв'ю Тимофія Милованова у програмі "Перші особи" на 24 каналі дивіться у вівторок, 27 липня о 20:00.