Милованов викликав журналіста Бутусова на "дуель" через звинувачення в хабарництві

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов звинуватив радника глави Офісу Президента Тимофія Милованова в хабарництві. Той у відповідь викликав журналіста на "дуель".

Милованов заявив, що звинувачення Бутусова щодо хабарництва – безпідставні, та запропонував оригінально вирішити суперечку.

Читайте також Я вас перекушу і не поперхнуся, – Гордон жорстко посварився з Миловановим

Реакція Милованова на звинувачення Бутусова

Юрій Бутусов звинуватив мене в хабарі в 1,68 мільйона гривень. Безпідставно. У старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські, тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель – дебати,

– зазначив радник глави ОП.

Милованов додав: якщо виграє Бутусов, то вони разом підуть у НАБУ. "Він пише заяву, а я даю свідчення", – пояснив він.

Далі все, за пропозицією Милованова, залежатиме від результатів розслідування. Якщо підтвердиться, що він не брав хабаря, то Бутусов на камери повинен віджатися під підлоги 20 разів, голосно промовляючи: "Я крикуха і еропка".

Милованов і ймовірний конфлікт інтересів: що відомо

Днями "Спецтехеноекспорт" як дочірнє підприємство компанії "Укрспецекспорт", яка входить до складу концерну "Укроборонпром" підписало контракт із ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" про купівлю послуг "проведення ринкових досліджень".

Вартість закупівлі становила 1,68 мільйона гривень. Чого саме стосуватимуться дослідження, на сторінці закупівлі не вказали. Крім того, закупівлю провели без торгів.

Таке замовлення Київській школі економіки зробили за день до того, як Володимир Зеленський увів до складу наглядової ради Укроборонпрому Тимофія Милованова, який і є президентом КШЕ. Це може свідчить про конфлікт інтересів.

Юрій Бутусов у фейсбуці написав, що "Школа Милованова отримала хабар в розмірі 1,68 мільйона гривень від Укроборонпрому в день призначення Милованова членом наглядової ради концерну".

