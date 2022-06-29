Мільярдер Річард Бренсон приїхав до України та відвідав Гостомель

Британський мільярдер та засновник космічної компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон приїхав в Україну та побував у Гостомелі.

Бренсон цікавився аеродромом ДП "Антонов"

Про візит мільярдера повідомив голова селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

Раніше Прибула з візитом в Україну та відвідала Бучу Санду

Думенко повідомив, що у Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Тож представники української влади розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища.



Мільярдер Річард Бренсон приїхав у Бучу / Фото Тарас Думенко

Бренсон з початку війни підтримує Україну / Фото Тарас Думенко

Зверніть увагу! Російські десантники намагалися взяти під контроль аеропорт у Гостомелі у перший день війни. Окупантам не вдалося реалізувати свої плани. Однак, понівечити летовище загарбники встигли.

Річард Бренсон активно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти Росії, її лідерів та економіки.

Про візит знаменитості не оголошували / Фото Тарас Думенко

Коротко про Річарда Бренсона

Річард Бренсон – британський бізнесмен і засновник корпорації Virgin Group (до її складу входить одна з найбільш відомих космічних компаній Virgin Galactic, що розробляє літак для космічного туризму VSS Unity класу SpaceShipTwo).

За даними Forbes, статки Бренсона оцінюються в більш як 5 мільярдів доларів.

Річард Бренсон з перших днів військово вторгнення Росії виступив на підтримку України. Зокрема, він опублікував спеціальний пост на офіційному сайті групи компаній Virgin, де наголосив, що російські війська незаконно перетнули кордон суверенної та мирної України, а війна повернулася до Європи.

Україну Річард Бренсон підтримував і у 2014 році, тоді бізнесмен закликав українську владу скасувати диктаторські закони 16 січня, а також висловив обурення з приводу того, що в Україні гинуть учасники протестних акцій.

Він також активно озвучував позицію щодо того, що США та Євросоюз повинні серйозно ставитися до окупації Криму, і закликав західні країни поступово послаблювати енергозалежність від Росії.

Вам буде цікаво – історія успіху Річарда Бренсона – ексцентричного мільярдера: дивіться відео