У мільярди доларів: Зеленський назвав збитки Росії від далекобійних ударів України

Росія потерпає від влучних ударів по НПЗ та портах. Український президент сказав, яких втрат зазнала нафтова галузь агресора в березні.

Про це Володимир Зеленський заявив у традиційному вечірньому зверненні. Він також назвав підрозділи, причетні до ударів по глибокому тилу росіян.

Які збитки у Росії від ударів далекобійних дронів?

Як розповів президент, тільки за березень Україна значно підірвала можливості ворога. Й удари тривають.

Тільки за цей березень російські нафтові втрати від нашої далекобійності оцінюються щонайменше у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо. Хочу за це особливо відзначити 1 окремий центр СБС Збройних Сил України, 98 розвідувальний центр ССО, 19 ракетну бригаду, 360 окрему берегову ракетну бригаду й наші спеціальні сили: Службу безпеки України, розвідки – та кожного й кожну, хто старається, щоб можливості Росії зменшувались і щоб нашої безпеки – безпеки України – було більше,

– сказав Зеленський.

Цікаво! Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко 15 квітня заявив, що його регіон фактично став прифронтовим. Мова про постійні атаки на порт Усть-Луга. Росіяни намагаються створювати там ППО.

США 18 квітня дозволили росіянам торгувати нафтою

Це сталося попри обіцянку не продовжувати дозвіл, який надали після початку війни в Ірані.

Зеленський різко відгукнувся на цю подію, зауваживши, що російська нафта конвертується в нові удари по Україні. Лідер нашої держави навів приклад: у морі перебувають понад 110 танкерів тіньового флоту Москви, які перевозять понад 12 мільйонів тонн нафти. А це 10 мільярдів доларів.

