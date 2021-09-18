Мільйон гривень збитків: експосадовець Ужгородської міськради попався на службовій недбалості

Закарпатські правоохоронці викрили службову недбалість екскерівника одного з департаментів Ужгородської міської ради. За версією поліції, його дії призвели до збитків державі на 1,1 мільйона гривень.

Слідство зібрало докази та оголосило про підозру експосадовцю 17 вересня. Мовиться про те, що експрацівник міськради не перевірив, чи комунальні землі можна виставляти на аукціон і чи вони вільні від забудови.

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Ділянка Закарпатського театру

Відтак на торги виставили територію, яка належить Закарпатському обласному українському музично-драматичному театру. Це ділянка з фонтаном, яка завжди була частиною комплексу театру.

Землі, які використовують підприємства у сфері культури та мистецтва, заборонено продавати на аукціоні. Втім експосадовцю Ужгородської мерії це вдалося, а внаслідок цього держава зазнала збитків.

Наразі триває досудове розслідування. Кримінальне провадження веде Закарпатська обласна прокуратура.

Що відомо забудову території театру

За інформацією видання "Закарпаття онлайн", площу перед драмтеатром в Ужгороді поділили на 3 ділянки та продали на аукціоні разом з чашею фонтану ще у 2010 році. На цьому місці планували збудувати офіси з підземним паркінгом.

Наприкінці 2016 року в Ужгородській міськраді скасували містобудівні умови та обмеження щодо однієї з ділянок. Аргументували це тим, що забудовник порушив цільове використання земель зі зеленими насадженнями, пішохідною зоною та декоративним басейном.



Землю перед Закарпатським драмтеатром продали з аукціону / Фото видання "Карпатський об'єктив"

У лютому 2017 року Мукачівський міськрайонний суд визнав рішення виконкому міськради незаконним. Апеляцію місто також програло, відтак МУО знову набрали чинності.

Забудовникам інших двох ділянок Ужгородська міськрада кілька разів відмовляла у 2017 році через порушення плану зонування та відсутнього історико-містобудівного обґрунтування. Але Закарпатський окружний адміністративний суд зобов'язав місто видати забудовнику МУО.

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