"Мільйони українців і росіян даремно вбиті": Білий дім поширив тези з промови Трампа

У Дональда Трампа поділилися тезами з його промови перед Конгресом. У ній американський президент згадає, зокрема, про війну в Україні.

Уривки з промови Білий дім опублікував за лічені хвилини до початку виступу Трампа, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Деякі з тез стосувалися України.

Читайте також У команді Трампа заперечили підписання угоди про корисні копалини з Україною вже сьогодні

Що Трамп скаже про Україну

Дональд Трамп запевняє, що "невтомно працює", аби припинити війну в Україні. "Мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені в цьому жахливому і жорстокому конфлікті, кінця якому не видно", – вкотре повторює він.

Крім цього, Трамп не втрачає нагоди похизуватися, що Сполучені Штати Америки направили "сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України".

Тим часом, на жаль, Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України – значно,

– дорікатиме Трамп.

Американський президент обурений, що "Байден виділив на цю боротьбу більше грошей, ніж Європа."

Раніше Трамп перебільшив витрати на Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого Пентагон та незалежні аналітики спростували заяву Трампа про витрачені на Україну 350 мільярдів. За даними Пентагону, від лютого 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів.

При цьому, 58 зі 183 мільярдів допомоги витрачено саме у США – ці гроші йшли безпосередньо на розвиток оборонної промисловості країни чи на заміну старої зброї, переданої Україні.

Довідка. Володимир Зеленський висловлювався про загальну вартість війни так: "З лютого 2022 року вона склала близько 320 мільярдів доларів. З них 120 мільярдів — це ми, народ України, платники податків, а 200 мільярдів — США та ЄС. Це вартість зброї".