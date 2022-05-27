Міна вибухнула зовсім поруч: фантастичне відео з українським бійцем з передової

Українські захисники від першого дня війни стали символом незламності та надлюдської сміливості. Щодня вони підтверджують це звання, захищаючи Україну від російських загарбників.

Однак інколи, крім відваги, їм допомагає сама доля. Так сталося з одним з наших захисників, який дивом не загинув від міни, яка вибухнула зовсім поруч.

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Фантастичне відео опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко. На ньому – українських боєць лежить в окопі під час мінометного обстрілу.

Судячи з ракурсу, він сам фільмував все, що з ним відбувається. Однієї миті просто в окоп залетіла міна і вибухнула зовсім поруч. На щастя, наш боєць залишився неушкодженим. Хоча від ударної хвилі його трохи присипало землею.

Міна ледь не влучила в цього надзвичайно сміливого воїна. Вибухнула поруч. Подивіться, в яких неймовірно важких умовах воюють наші солдати,

– повідомив Цаплієнко.

Сподіваємося, із захисником все добре і він, як і всі інші наші бійці, зараз у безпеці.

Український захисник дивом не загинув під час обстрілу: фантастичне відео

Яка ситуація у гарячих точках на Донбасі

Триває 93 день героїчного протистояння України російським окупантам. Найзапекліша боротьба й далі триває на Сході нашої держави. Ворог продовжує намагатись повністю захопити Донецьку та Луганську області. У Генеральному штабі Збройних Сил України опублікували розлоге зведення про актуальну ситуацію на фронті станом на 18:00 27 травня.

На Слов'янському напрямку 27 травня загарбники наступальних дій не проводили, втім гатили з артилерії по Святогірську, Богородичному та Вірнопіллі. Крім того, від ворожих авіаційних ударів потерпали Слов'янськ і Довгеньке.

27 травня загарбники наступальних дій не проводили, втім гатили з артилерії по Святогірську, Богородичному та Вірнопіллі. Крім того, від ворожих авіаційних ударів потерпали Слов'янськ і Довгеньке. На Лиманському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з однойменного населеного пункту та розвинути наступ у бік Слов'янська. Ворог обстріляв з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне і Діброва, а також завдав авіаційного удару у районі Сіверська.

російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з однойменного населеного пункту та розвинути наступ у бік Слов'янська. Ворог обстріляв з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне і Діброва, а також завдав авіаційного удару у районі Сіверська. На Сєвєродонецькому напрямку , за підтримки артилерії, загарбники здійснювали штурмові дії поблизу населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка. Бої у цьому регіоні тривають досі.

, за підтримки артилерії, загарбники здійснювали штурмові дії поблизу населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка. Бої у цьому регіоні тривають досі. На Бахмутському напрямку окупанти намагаються покращити своє тактичне становище, а також зруйнувати шляхи логістичного забезпечення Збройних Сил України. Зафіксовано безуспішні спроби ворога штурмувати Комишуваху, Берестове та Білогорівку.

окупанти намагаються покращити своє тактичне становище, а також зруйнувати шляхи логістичного забезпечення Збройних Сил України. Зафіксовано безуспішні спроби ворога штурмувати Комишуваху, Берестове та Білогорівку. У напрямку Авдіївки російські окупанти гатили артилерією по цивільній інфраструктурі у районі населених пунктів Новобахмутівка, Кам'янка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка.

Андрусів заявив, що наступ ворога на Донбасі починає захлинатись: дивіться відео