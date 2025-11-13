Міндіча можуть позбавити українського громадянства, однак є нюанс, – ЗМІ

Бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який фігурує у справі щодо корупції в "Енергоатомі", можуть позбавити українського громадянства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Читайте також Операція "Мідас", друг президента та Че Гевара: хто є хто в масштабній схемі розкрадання мільйонів в енергетиці

За якої умови Міндіча позбавлять громадянства?

За словами джерел видання, наразі ведеться юридична оцінка того, чи може позбавлення Тимура Міндіча громадянства України зашкодити процесуальним діям щодо його особи, слідству у справі загалом, судовим процесам тощо.

Зазначається, що Володимир Зеленський також очікує висновків юристів. Президент України ухвалить рішення щодо припинення громадянства Міндіча за результатами роботи фахівців.

Щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду,

– додав співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, 13 листопада Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Згідно з документом на сайті президента, обоє фігурантів також мають ізраїльське громадянство.

Корупція в енергетиці та Міндіч: що відомо?