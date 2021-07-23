Мінекономіки хоче забрендувати херсонський кавун та закарпатський мед

Міністерство економіки планує надати українським продуктам з історичним географічним походженням реєстрацію географічного зазначення та визнання в Європейському Союзі. Вже відбулося перше засідання експертної комісії.

Під керівництвом заступниці міністра економіки України Ірини Новікової експертна комісія об'єднає представників асоціацій та громадських об'єднань виробників продукції з географічними зазначеннями, фахових наукових закладів. Також долучиться Торгово-промислова палата України.

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Новікова зазначила, що Україна має продукти з додатковою ринковою вартістю. Мовиться про товари з чітким географічним походженням. Першими продуктами стали "Гуцульська коров'яча бриндза", "Гуцульська овеча бриндзя", "Мелітопольська черешня".

За словами Новікової, міністерство вже направило документи, щоб долучити до європейського реєстру географічних зазначень інформацію про автентичні українські товари.

Розвиток крафтового виробництва

Розглядають й інші товари, які потребують правової охорони. Новікова підкреслила, що їжу з підтвердженим географічним походженням вважають національним надбанням в країнах ЄС.

У Мінекономіки наголосили, що Україна також вживає заходів, щоб місцеві товари з географічним походженням отримали визнання в ЄС, а національні підприємці розвивали крафтове виробництво та мали доступ до нових платформ продажу. Відтак збільшували прибутки.

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Також на засіданні розглянули й погодили низку товарів, що претендують отримати захист за географічним походженням. Після того, коли вони отримають сертифікацію, необхідно зареєструвати географічні зазначення на національному рівні.

Претендують отримати сертифікацію такі продукти:

"Долина Фрумшика";

"Херсонський кавун";

"Придунайська Бессарабія";

"Ялпуг";

"Мед Закарпаття / Закарпатський мед";

"М'ясо баранини Фрумшика / Баранина Фрумшика";

"Закарпаття / Закарпатське вино";

"Аша-Абаг".