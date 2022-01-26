Мінімальний розмір аліментів на дитину збільшили

Верховна Рада підтримала збільшення мінімального розміру аліментів, які стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів. Нардепи підтримали внесення необхідних змін до Сімейного кодексу.

Відповідний законопроєкт у другому читанні народні депутати підтримали 26 січня. За документ свої голоси віддали 299 парламентарів.

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Аліменти на дитину збільшили

Мовиться про законопроєкт №3881 "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)".

Відповідно до документа, тепер сукупний розмір аліментів, які стягуються на дитину з її матері чи батька, не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Також проєкт закону визначає мінімальний рекомендований розмір таких аліментів на рівні одного прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Крім того, у документі закріпили розмір тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть їх платити або ж місце перебування яких невідоме. Вона становитиме 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Прожитковий мінімум на дітей у 2022 році: що відомо

Востаннє прожитковий мінімум зріс 1 грудня 2021 року. Виплати для дітей до 6 років становлять 2 100 гривень, а на дітей віком від 6 до 18 років – 2 618 гривень.

У 2022 році заплановані ще два підвищення. Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум з 1 липня буде 2 201 гривня, з 1 грудня – 2 272 гривні. Для дітей від 6 до 18 років: з 1 липня – 2 744 гривні, з 1 грудня – 2 833 гривні.

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