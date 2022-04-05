Мінімум 20 років вам буде неспокійно, – ведучий 24 каналу звернувся до росіян-катів у Бучі

Російські окупанти по-звірськи катували та вбивали мирних людей у Бучі, Гостомелі й Ірпені, що на Київщині. Якщо ці нелюди думають, що про їхні вчинки забудуть, то вони дуже помиляються.

Про це в ефірі 24 каналу заявив ведучий Ігор Гаврищак.

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Усі нелюди будуть покарані

На тлі звірств окупантів, Гаврищак пригадав операцію "Багнет" ізраїльської розвідки "Моссад", яку провели у відповідь на теракт на Мюнхенській олімпіаді 1972 року. Тоді було вбито 11 членів олімпійської збірної Ізраїлю.

Їм просто так це не минуло. Ізраїль розпочав операцію, яка тривала понад 20 років. Всіх, хто був причетний, протягом цього часу знайшли. 20 довгих років вам (російським окупантам – 24 канал) буде, як мінімум, неспокійно жити,

– наголосив ведучий.

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Головне управління розвідки Міноборони

які вчиняли воєнні злочини проти мирних мешканців у Бучі. На сайті ГУР опубліковані імена усіх росіян однієї з бригад – від керівництва до останнього рядового.

Як зазначив Гаврищак, якщо окупанти думають, що змогли вбити мирне населення, пограбувати будинки українців, переслати вкрадене своїм родичам через Білорусь й про це усі просто забудуть, то вони дуже помиляються.

"Як це відчувати російським жінкам, коли вони вмикають телевізор, пральну машинку, розігрівають їжу на техніці у крові, яку їм передали їхні "воїни" з України? Навряд чи у них щось людяне залишилося", – додав ведучий.

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