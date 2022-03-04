Міністерка енергетики США відреагувала на обстріл ЗАЕС

Дженніфер Ґренголм, яка очолює Міністерство енергетики США, прокоментувала обстріл Запорізької АЕС. У ніч проти 4 березня там спалахнула пожежа через атаку росіян.

Ґренголм розповіла, що поспілкувалися з українським міністром енергетики Германом Галущенком. Відповідний допис з'явився у її твітері 4 березня перед 5:00 за Києвом.

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Що кажуть у США

За словами посадовиці, Міністерство енергетики США активізувало свою групу реагування на ядерні інциденти. Відомство пильно стежить за подіями у консультації з Міноборони та Білим домом.

Російські військові дії поблизу заводу є безрозсудними і повинні припинитися,

– наголосила Ґренголм.

"Ми не бачили підвищених показників радіації поблизу об'єкту. Реактори станції захищені міцними захисними конструкціями та реактори безпечно зупинені", – додала вона.

Раніше Байден обговорив ситуацію на ЗАЕС з адміністратором Національно управління ядерної безпеки США. Цьому передувала розмова американського президента з українським.

Пожежу на Запорізькій атомній електростанції вдалося повністю загасити о 6:20. За інформацією ДСНС, постраждалих та жертв немає.

Коментуючи атаку на ЗАЕС, міністр Галущенко наголосив, що людство зараз стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи у своїй історії людства.

Борис Джонсон скликає засідання Радбезу ООН через ситуацію на ЗАЕС. Він наголосив, що дії Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи.

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