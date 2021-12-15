В'їзд для українців, карантинні готелі та найкрутіші місця: інтерв'ю з міністром туризму Кіпру

До пандемії коронавірусу близько ста тисяч українців щороку відвідували Кіпр. Проте з появою COVID-19, кількість українських туристів зменшилася до нуля. І лише у квітні цього року "острів Афродіти" знову відкрив свої кордони для іноземних мандрівників.

За яких умов туристів пускають на територію Кіпру, чи обов'язково потрібно бути вакцинованим та мати "страховку", а також про те, як на острові борються з "антивакцинаторами" та які кіпрські локації найбільш популярні серед українців – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос.

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Що потрібно знати про Кіпр Острівна держава на сході Середземного моря. Столиця – Нікосія. Валюта – євро. Офіційні мови – грецька та турецька. Проте більшість кіпріотів вільно володіють англійською, адже до 1960 року Кіпр був британською колонією. З 2004-го Кіпр є повноправним членом Європейського Союзу.

Під час розмови держслужбовець згадав про давньогрецькі міста-держави, які знаходилися на території сучасної України, а також із захопленням розповів про винне коріння держави, культурну асиміляцію та концепцію різдвяних наметових містечок Cyprus Christmas Villages.

Карантинні обмеження та умови в’їзду

Саввас Пердіос: "Український туристичний ринок має чималий потенціал, тому ми плануємо й надалі інвестувати у його розвиток" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Пандемія коронавірусу стала справжнім викликом для світу. Як COVID-19 вплинув на туристичну галузь Кіпру? Яких фінансових втрат зазнала країна внаслідок пандемії?

До пандемії коронавірусу туристична галузь в середньому приносила нам щорічно три мільярди євро прибутку. Торік же ми ледве заробили 500 мільйонів. Однак цьогоріч ситуація покращилася. Припускаю, що до кінця поточного року ми заробимо понад півтора мільярда євро.

Майже рік Кіпр був закритим для українців. У 2019-му до нас приїжджали сотні тисяч туристів з України. Впевнений, що цього року ми наблизимося до цієї цифри. Український туристичний ринок має чималий потенціал, тому ми плануємо й надалі інвестувати у його розвиток.

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З квітня 2021 року Кіпр відкрив свої кордони для туристів з України. Розкажіть про вимоги в’їзду до країни та обмеження в умовах пандемії COVID-19.

У квітні Кіпр першим в Європі відкрив кордони для українців. З того часу вимоги до мандрівників не змінилися.

Якщо у людини є сертифікат вакцинації або довідка про одужання від коронавірусу протягом останніх шести місяців, то додаткові тести здавати не треба. Невакцинованим туристам же необхідно зробити ПЛР-тест. Якщо Україна потрапила до "червоної" зони, то її громадянам варто зробити два тести – до відправлення та після прибуття.

Якщо ж Україна перебуває у "помаранчевій" зоні, то необхідно зробити тільки один тест вже на Кіпрі. Ми залишаємося відкритими навіть після появи штаму "Омікрон". Проте до початку січня всі іноземні туристи, навіть вакциновані, повинні робити ПЛР-тест після прибуття. У кіпрському аеропорту він коштує лише п'ятнадцять євро.

Ми не вимагаємо людей оплачувати послуги страхування перед поїздкою до Кіпру. Якщо ви захворієте на коронавірус під час перебування на Кіпрі або знаходитиметесь у близькому контакті з хворим, то не переймайтеся. Ми (Міністерство туризму Кіпру – 24 канал) оплатимо вам проживання у карантинних готелях, ліки, їжу, напої – все, що вам може знадобитися.

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Які вакцини від коронавірусу наразі Кіпр визнає?

Звичайно, ми визнаємо вакцини, які раніше схвалила Європейська агенція з лікарських засобів (ЄАЛЗ – далі). До них належать препарати компаній Moderna, Pfizer, Astra Zeneka та Johnson & Johnson. Водночас ми визнаємо вакцини Sputnik V (виробник – РФ), CoronaVac, Sinopharm (виробник – Китай) та CoviShield (виробник – Індія).

Міністр туризму Кіпру запевняє, що на території країни немає значної проблеми з підробленими сертифікатами, оскільки в кіпрських аеропортах роблять чимало випадкових тестувань / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Препарати від коронавірусу Sputnik V, CoronaVaс, CoviShield та Sinopharm не визнають у більшості країн Євросоюзу, оскільки ці вакцини не пройшли суворі тести та клінічні випробування…

У ЄС хочуть, щоб ці вакцини спочатку визнали в ЄАЛЗ та Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ – 24 канал). В Євросоюзі жорстко з цим питанням. На мою думку, важливо схвалити якомога більше вакцин, щоб не запроваджувати локдаунів. Наприклад, завдяки такому різноманіттю препаратів на Кіпрі, з квітня у нас не було суворих обмежень.

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Як ви мотивуєте кіпріотів вакцинуватися?

Наразі 85% населення Кіпру – вже вакциновані. Наші громадяни побачили, що щеплення від коронавірусу сприятливо впливають на здоров'я людей та допомагають уникнути локдаунів. У нас не було значних проблем з "антивакцинаторами", адже після COVID-щеплень люди повертаються до нормального способу життя.

На Кіпрі немає й значної проблеми з підробленими сертифікатами, оскільки в аеропортах ми робимо чимало випадкових тестувань. Ви можете приїхати до нас з підробленими негативним тестом або сертифікатом, але в аеропорту шляхом випадкового тестування ми все перевіримо.

Зміна туристичних локацій та типів мандрівників

Випадкові тестування проводимо не лише в аеропортах, але і в готелях. За них не потрібно платити. А от за підроблений сертифікат штрафуватимуть у розмірі 300 євро

Ви сказали, що близько 100 тисяч українців щороку відвідували Кіпр до пандемії коронавірусу. На вашу думку, чому для відпочинку вони обирали саме "острів Афродіти"?

Переліт до Кіпру з України прямим рейсом в середньому займає дві з половиною години. Людей приваблюють пляжі, сонце, море. Експерти Європейської агенції з питань навколишнього середовища (ЄАНС – далі) кожного року оцінюють якість води в країнах ЄС. За результатами досліджень, ми стали першими у Європі. Кіпрські води спеціалісти ЄАНС оцінили на "відмінно". Фамагуста та Ларнака – найпопулярніші міста для відпочинку серед мандрівників з України.

Однак цьогоріч багато туристів відпочивали й у Пафосі (місті на південному-заході Кіпру – 24 канал). Варто сказати, що у 2021 році змінився тип туристів. Раніше до Кіпру їздили переважно родини з дітьми. Зараз же на острові відпочивають більш молоді пари, які хочуть познайомитися з місцевою кулінарією, культурою та природою.

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Цього року ми вперше запровадили Cyprus Christmas Villages – автентичну концепцію різдвяних наметових містечок в Агросі, Какопетрії, Калопанайотісі, Кіперунті, Платресі. Ми прикрасили центральні локації селищ різдвяними декораціями. Там гратиме новорічна музика.

У цих містечках туристи зможуть скуштувати традиційні кіпрські страви та напої, власноруч зробити вино, халумі (левантійський сир – 24 канал), картини, тарілки, а також придбати на пам'ять вироби ручної роботи. Тільки уявіть, зустріти Різдво (більшість греків-кіпріотів сповідують православ'я – 24 канал) у гірській місцевості поблизу моря. В Україні в цей час має бути –10°C, а на Кіпрі – щонайменше +15°C.

Чим Україна приваблює жителів Кіпру

Згідно з давньогрецькою легендою, саме на берег Кіпру з морської безодні вийшла грецька богиня краси Афродіта. Тому країну й називають "островом Афродіти".

Якщо місцеві напишуть схвальний відгук у соцмережах про місто чи визначну пам'ятку, то на неї з-за кордону потім приїде подивитися натовп туристів, впевнений очільник відомства / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ви пояснили, чим Кіпр приваблює іноземних туристів, зокрема українських мандрівників. А як часто кіпріоти подорожують до України? Які міста вони найчастіше обирають для відпочинку?

У 2019 році близько 25 тисяч кіпріотів відвідали України. Здається, що це невелика цифра. Проте на території Кіпру проживають менше одного мільйона людей. Чисельність населення України складає 44 мільйони осіб. З них – 100 тисяч туристів щороку до пандемії відвідували Кіпр. До України не потрібно довго летіти та й грецька спадщина у деяких українських містах приваблює кіпріотів.

Зверніть увагу: на території сучасної України раніше знаходилися давньогрецькі міста-держави. У період VII-V століть до н. е. на узбережжі Чорного моря греки заснували міста-держави. Їх привабило вигідне розташування на морських торгових шляхах, прекрасна гавань та близькість до землеробських районів.

Найбільшими грецькими колоніями у Північному Причорномор'ї були Тіра (сучасний Білгород-Дністровський), Ольвія (біля села Парутиного, на правому березі Бузького лиману), Керкінітида (на місці сучасної Євпаторії), Херсонес (на території сучасного Севастополя), Феодосія, Пантікапей (на місці сучасної Керчі).

Нетуристичні локації та улюблені місця відпочинку у кіпріотів

Ви розповідали про локації на Кіпрі, де полюбляють відпочивати іноземні туристи. Тепер назвіть улюблені місця для відпочинку у кіпріотів.

Пандемія коронавірусу цікаво вплинула на внутрішній туризм. Кіпріоти не змогли подорожувати за кордон, тому вони вирішили відкривати для себе з іншого боку Кіпр – по-справжньому сонячну країну. Наші громадяни мали змогу помилуватися неймовірними горами та природою, покататися на велосипеді, прогулятися гірською місцевістю, поласувати традиційну їжу та відвідати воркшопи.

Для місцевих та туристів ми започаткували концепцію кіпрського сніданку, зокрема й для вегетаріанців та веганів. З роками все більше людей відмовляються від споживання м'яса, оскільки вони дбають про своє здоров'я.

У Кіпрі винний туризм – один з напрямків туристичних послуг. Протягом останніх п'яти з половиною тисяч років ми виробляємо вино в країні. У нас є дев'ять чудових сортів винограду, які ростуть на території Кіпру. Солодке десертне вино Commandaria – перший у світі напій, який переміг на міжнародному конкурсі.

На мою думку, ми змогли побудувати автентичні історії щодо Кіпру та особливостей країни, які приваблюватимуть місцевих та туристів. Кіпріоти – найкращий маркетинг. Якщо місцеві напишуть схвальний відгук у соцмережах про місто чи визначну пам'ятку, то на неї з-за кордону потім приїде подивитися натовп туристів.

Цікаво знати: стародавні греки полюбляли пити вино Commandaria під час фестивалей та інших урочистостей. Під час хрестових походів, вино Commandaria використовували у XII столітті при вінчанні короля Річарда Левове Серце та Беренгарії Наваррської, у місті Лімасол. Король Річард назвав Commandaria "вином королів та королем вин". У своїх творах Commandaria оспівували грецький поет Гесіод, драматург Еврипід, англійський дослідник Семюел Бейкер, британський письменник Сірус Реддінг та інші.

В якому регіоні Кіпру майже ніколи не зустрінеш іноземних туристів?

Насправді, у нас є декілька таких районів. Особливо мені найбільше подобається відпочивати в селищі Като-Піргос та в районі річки Ставрос тис Псокас. Тут можна помилуватися горами, морем, зайнятися хайкінгом та побачити муфлонів (вид роду баран – 24 канал). На горі Троодос розташований монастир Кікос – один з найбагатших та найвідоміших кіпрських монастирів. Взимку тут зазвичай не буває багато туристів.

В цьому регіоні – дуже родючий ґрунт. Тому ми можемо вирощувати манго, ананаси, банани, авокадо. Тут – свіже повітря та уповільнений ритм життя. У цих районах ніколи не буває занадто холодно чи спекотно.

Саввас Пердіос: "Кіпріоти – дуже гостинні люди, адже роками нам доводилося жити пліч-о-пліч з іншими народами" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Не всім подобається відпочивати у готелях за системою all inclusive. Хтось хоче зануритися у місцеву атмосферу та поспостерігати за буденним життям кіпріотів. Порадьте, що потрібно зробити перед поїздкою на Кіпр, щоб краще зрозуміти кіпрську культуру та її жителів.

Для цього необхідно бути обізнаним в історії Кіпру, яка вже налічує близько 11 тисяч років. Протягом тривалого часу на території сучасного Кіпру жили представники різних національностей та імперій: Османська, Римська, Грецька, Візантійська, французька династія Лузіньян. У 1960 році Кіпр здобув незалежність від Великої Британії. Всі ці країни та народи залишили якийсь відбиток у культурі країни – у її традиційній кіпрській їжі, мові, архітектурі та звичаях.

Кіпріоти – дуже гостинні люди, адже роками нам доводилося жити пліч-о-пліч з іншими народами. Кіпр – маленька держава. За три години ви можете дістатися з однієї частини острова до іншої, відвідати від п'яти до семи селищ та отримати значний автентичний досвід.

Історія кіпрського конфлікту

1 жовтня 1960 року Кіпр здобув незалежність від Великої Британії. Проте Сполучене Королівство залишило за собою дві військові бази. Вони розташовані поблизу міст Акротирі і Декелія.

У липні 1974 році кіпрські антиурядові сили за підтримки хунти "чорних полковників" спробували організувати держпереворот та приєднати територію Кіпру до Греції. Через це Туреччина як країна-гарант ввела свої війська під приводом відновлення конституційного порядку і захисту турків-кіпріотів.

Турецькі війська окупували близько 37% території Кіпру. Такі дії призвели до фактичного розколу острова на дві відособлені частини. Цей стан зберігається дотепер. Турецьку Республіку Північного Кіпру визнала лише Туреччина. ООН вважає цю територію окупованою.