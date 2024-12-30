Робота триває: Міністерство юстиції обіцяє найближчим часом відновити роботу реєстрів

Міністерство юстиції України планує найближчим часом відновити роботу реєстрів, які постраждали внаслідок масштабної хакерської атаки з боку Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міністра юстиції Миколу Кучерявенка в ефірі телемарафону.

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Коли відновлять роботу реєстрів

Микола Кучерявенко повідомив, що міністерство працює над відновленням реєстрів.

Робота в режимі 24/7 триває, і ми дуже сподіваємося і готуємося до того, що найближчим часом відбудеться відкриття інших реєстрів,

– сказав він.

Варто зазначити, що 30 грудня стало відомо, що Міністерство юстиції вже відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів. Зокрема запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр і Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

В Мін'юсті наголосили, що нотаріуси вже можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

До слова, раніше у Міністерстві заявляли, що під час кібератаки росіяни не досягли своєї цілі, а жодної інформації внаслідок атаки втрачено не було. Також зазначалося, що відновлювати роботу будуть у певній послідовності.