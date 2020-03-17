Міністерство економіки може очолити Ігор Петрашко: хто це

Під час засідання фракції "Слуги народу" Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав свого кандидата на пост міністра економіки України. Новим членом Кабміну може стати економіст з понад 20-річним стажем Ігор Петрашко.

Про це після засідання фракції журналістам розповів депутат Юрій Камельчук. Крім того, про таке імовірне призначення повідомляють ціла низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела.

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Як відомо, Ігор Петрашко має очолити досі єидне Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства. Хоча при зміні Кабінету Міністрів України у президентській команді була ідея про розподіл відомства на кілька частин.

Що відомо про Ігоря Петрашка?Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування, а також має диплом МВА бізнес школи при університеті Вандербільта у США.



Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних америкасньких, російських і українських компаніях, які надавали послуги з консалтингу та працювали у сфері інвестиційних послуг.



В останні роки економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming.