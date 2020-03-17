03:08
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця
      Вєсті Кремля
      23:06, 16 березня
      Вєсті.UA: Гордон поборе коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”
      Вєсті.UA
      19:49, 16 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА

      Міністерство економіки може очолити Ігор Петрашко: хто це

      - Читать новость на русском
      Ігор Петрашко може стати міністром економіки України / ridna.com.ua

      Під час засідання фракції "Слуги народу" Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав свого кандидата на пост міністра економіки України. Новим членом Кабміну може стати економіст з понад 20-річним стажем Ігор Петрашко.

      Про це після засідання фракції журналістам розповів депутат Юрій Камельчук. Крім того, про таке імовірне призначення повідомляють ціла низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела.

      До слова Зеленський зареєстрував у Раді постанову про призначення Венедіктової генпрокурором

      Як відомо, Ігор Петрашко має очолити досі єидне Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства. Хоча при зміні Кабінету Міністрів України у президентській команді була ідея про розподіл відомства на кілька частин.

      Що відомо про Ігоря Петрашка?Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування, а також має диплом МВА бізнес школи при університеті Вандербільта у США.

      Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних америкасньких, російських і українських компаніях, які надавали послуги з консалтингу та працювали у сфері інвестиційних послуг.

      В останні роки економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming.

      У Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували із підозрою на коронавірус
      16 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Слуга народу Новий уряд Шмигаля Денис Шмигаль Міністерство економічного розвитку і торгівлі Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      16 березня , 23:20 Ірина Венедіктова може стати генпрокурором: що про неї відомо
      Вероніка Климська
      16 березня , 22:00 Коронавірус головного мозку у В'єтнамі, або Дискримінація європейця в Азії
      Блог Соцмережі
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      16 березня , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      16 березня , 21:31 Головні новини 16 березня: смерть українки з підозрою на Covid-19 і введення жорстких обмежень
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук