Ліміти можуть більше не знадобитись: Галущенко втішив українців прогнозом щодо світла

У більшості регіонів уже тривалий час немає відключень світла. За певних умов ситуація може покращитися і про графіки відключень та про ліміти можна буде забувати.

Українська енергосистема уже 3 тижні працює без дефіциту і навіть змогла накопичити резерви. Про це в етері національного телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Яка ситуація зі світлом в Україні

Герман Галущенко розповів, що за результатами замірів електроспоживання в регіонах, які провели для визначення змін споживання електроенергії через переміщення людей і підприємств, вдалося встановити, що ситуація стала набагато кращою.

Я дуже сподіваюся, що ліміти для областей нам найближчим часом не знадобляться взагалі з точки зору споживання,

– наголосив Галущенко.

Однак це можливо за умови відсутності нових атак по енергооб'єктах.

Міністр зауважив, що зараз усі зусилля спрямовані на максимальне відновлення пошкоджених об’єктів до наступного опалювального сезону, а також забезпечення децентралізації виробництва електроенергії за рахунок будівництва нових генеруючих потужностей.

Водночас щодо зростання тарифів на електроенергію, Галущенко зазначив, що про це говорити поки що рано. Тарифи як такі можуть переглянути тільки після завершення опалювального сезону і підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто залежно від споживання кожного домогосподарства.

Нагадаємо, що з 10 жовтня по 10 лютого Росія завдала 14 масованих ракетних ударів по енергооб'єктах, у результаті яких більшість об'єктів енергосистеми були пошкоджені, деякі ворог знищив. Це призвело до того, що у всіх регіонах ввели планові відключення світла на період стабілізації енергомережі. Однак тепер в Україні фактично немає планових відключень світла.