Міністр інформполітики пояснив, чому не можна вірити у "відвід військ" з-під Києва та Чернігова
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував заяви Росії про нібито "вивід військ" з-під Києва та Чернігова. Урядовець наголосив, що Росії вірити не можна.
Олександр Ткаченко наголосив, що все, що кажуть у російських ЗМІ треба ставити під сумнів. Зокрема й повідомлення про нібито "відведення військ".
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Росії вірити не можна
Олександр Ткаченко наголосив, що так само як і російським ЗМІ, не можна вірити й керівництву Росії. Адже вони не раз обманювали, а їхні слова не збігалися з реальністю.
Також міністр зауважив, що Росія завжди нападає після слів про відведення військ чи завершення навчань.
Путіну вірити не можна. Це – аксіома. Він нападає одразу після заяв про закінчення навчань та відвід військ. Він бомбить, як тільки починаються будь-які перемовини. Це ми побачили ще по нав’язаних Мінських угодах. Бачимо і сьогодні,
– заявив Ткаченко.
Міністр культури та інформаційної політики підкреслив, що вірити можна лише офіційним особам України та їхнім заявам. "Відведенням військ" Росія може намагатися провести перегрупування та ротацію й завдати нового удару. Або ж нібито "відведенням" російська влада може спробувати викривити правду про те, що окупанти зазнають поразки від українських військ.
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