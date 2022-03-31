Міністр інформполітики пояснив, чому не можна вірити у "відвід військ" з-під Києва та Чернігова

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував заяви Росії про нібито "вивід військ" з-під Києва та Чернігова. Урядовець наголосив, що Росії вірити не можна.

Олександр Ткаченко наголосив, що все, що кажуть у російських ЗМІ треба ставити під сумнів. Зокрема й повідомлення про нібито "відведення військ".

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Росії вірити не можна

Олександр Ткаченко наголосив, що так само як і російським ЗМІ, не можна вірити й керівництву Росії. Адже вони не раз обманювали, а їхні слова не збігалися з реальністю.

Також міністр зауважив, що Росія завжди нападає після слів про відведення військ чи завершення навчань.

Путіну вірити не можна. Це – аксіома. Він нападає одразу після заяв про закінчення навчань та відвід військ. Він бомбить, як тільки починаються будь-які перемовини. Це ми побачили ще по нав’язаних Мінських угодах. Бачимо і сьогодні,

– заявив Ткаченко.

Росія місяцями стягувала війська до українських кордонів під приводом нібито навчань. За кілька днів до початку повномасштабної війни російське керівництво заявляло про буцімто завершення частини навчань, а потім Путін та Лукашенко на невизначений термін їх продовжили.

Міністр культури та інформаційної політики підкреслив, що вірити можна лише офіційним особам України та їхнім заявам. "Відведенням військ" Росія може намагатися провести перегрупування та ротацію й завдати нового удару. Або ж нібито "відведенням" російська влада може спробувати викривити правду про те, що окупанти зазнають поразки від українських військ.

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