Міністр Кубраков розповів про реальні терміни відбудови знищеної інфраструктури

За участю Президента України Володимира Зеленського відбулося перше за час війни засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, на якому розглядалися питання функціонування держави в умовах війни.

Таку інформацію повідомили на офіційному сайті Президента. Йшлося, в тому числі, про дороги та залізничні шляхи, які були пошкоджені російськими окупантами.

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів учасникам засідання, що збитки, завдані інфраструктурі внаслідок війни, становлять майже 90 мільярдів доларів США.

За його словами, насамперед йдеться про залізничну, дорожню та мостову інфраструктуру.

Він поінформував про темпи відновлення доріг та поновлення проїзду мостами на звільнених територіях.

Поставлена амбітна мета – відбудувати інфраструктуру за один-два роки,

– процитувала Кубракова пресслужба ОП.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю телеканалу ICTV Кубраков заявив про те, що за два місяці війни було зруйновано 30% української інфраструктури, у тому числі дороги.

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