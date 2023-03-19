У Раді планують кардинально посилити повноваження міністра оборони

Парламентарі у другому читанні планують ухвалити закон №4210, який передбачає суттєве посилення позиції міністра оборони. Законопроєкт був розроблений ще у 2020 році та ухвалений за основу лише 16 лютого 2022 року.

Про те, що законопроєкт готують до другого читання стало відомо на тлі скандалу навколо депутатки "Слуги народу" Мар'яни Безуглої, яка надала комітету національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ неправдиву інформацію про буцімто попереднє узгодження нею з ГУР МОУ редакції законопроєкту.

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Згідно з порівняльної записки законопроєкту, який уже пройшов підготовку до другого читання, міністр оборони має отримати повноваження щодо затвердження положення про Генеральний штаб ЗСУ та право на подання президенту кандидатури офіцерів вищого військового командування для призначення на керівні посади у Збройних Силах або їх звільнення.

, а не виключно президенту, як це є зараз.

Також у законодавчу базу хочуть внести норму, яка відсутня у чинному законодавстві, тобто надати право міністру оборони скасовувати рішення головнокомандувача ЗСУ.

Також у законопроекті прописані норми, які забороняють військовослужбовцям, а особливо військовим керівникам, висловлювати свої коментарі стосовно внутрішньополітичних питань та брати участь у політичній діяльності відповідно. Зокрема чинним військовослужбовцям хочуть заборонити балотуватися чи займати політичні посади будь-якого рівня, зокрема у Верховній Раді України.

Повноваження парламенту також розширять

Водночас Верховній Раді планують надати повноваження затверджувати кандидатури військових керівників рішенням парламенту. При цьому подавати кандидатури президенту має не Головнокомандувач ЗСУ, а міністр оборони, який відповідальний за інший напрям роботи військової системи.

Також законопроєктом передбачено, що ані на посаду міністра оборони, ані його першим заступником чи заступником не може бути призначений відставний військовий, якщо з моменту його звільнення зі служби пройшло менш як 5 років.

Варто нагадати, що у перші дні повномасштабного вторгнення делегації від України та Росії проводили перемовини. Коли ворожа сторона запропонувала Україні капітулювати, міністр оборони послав делегатів услід за російським кораблем. Розмова з пропозицією росіян щодо "капітуляції" відбулася у Бресті у лютому-березні 2022 року. Тоді делегацію України очолив міністр оборони Олексій Резніков.