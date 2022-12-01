Чудовий дайв-сайт, – Резніков запрошує після перемоги подивитися на затоплену "Москву"

Міністр оборони запропонував після нашої перемоги відправитися на дайвінг до потопленого українськими захисниками крейсера "Москва".

Про це Олексій Резніков заявив під час спільного брифінгу з міністеркою оборони Іспанії. Детальніше розповідає 24 канал.

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Дайвінг на потопленому крейсері "Москва"

Міністр оборони зазначив, що на одна зі стратегічних задач окупантів полягала в тому, аби у Чорному та Азовському морі заблокувати економічну діяльність України щодо постачання їжі у світ. Однак, український флот зруйнував плани окупантів.

І сьогодні ми маємо майбутній чудовий популярний дайв-сайт на Чорному морі. Я запрошую на занурення після перемоги відвідувати крейсер "Москва",

– наголосив Резніков.

Міністр оборони нагадав, що загарбники також спочатку заблокували острів Зміїний, позбавивши нас свободи судноплавства. "Це ще один черговий доказ, що вони руйнують всі сучасні правила світового порядку", – підкреслив очільник Міноборони.

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Україні потрібні надводні та підводні дрони

Резніков також зазначив, що наразі окупанти використовують носії надводні та підводні для запуску по Україні калібрів та інших ракет водного базування. Тож забезпечувати роботу "зернової угоди" необхідно шляхом відправлення російських кораблів на дно за крейсером "Москва".

Там є місце де їх складати. І саме для цієї мети нам потрібні ці надводні та підводні дрони, які дуже вдало будуть продовжувати виконувати це завдання,

– підсумував міністр оборони.

Зауважимо, що українська ракета "Нептун" відправила на дно крейсер "Москва" 13 квітня.

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