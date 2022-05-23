Міністр оборони США заявив, що 20 країн оголосили про нові пакети допомоги для України

Глава Пентагону заявив, що 20 країн готові оголосити про нові пакети допомоги в галузі безпеки для України.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін після проведення онлайн-засідання Контактної групи щодо України у форматі зустрічі на авіабазі Рамштайн.

Важливо Маємо стійкий ланцюг постачання зброї до України, який Росія не зможе розірвати, – Білий дім

Так, Італія, Греція, Норвегія та Польща заявили про нові постачання артилерійських систем і боєприпасів для ЗСУ.