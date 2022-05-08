Міністр охорони здоров'я Росії обіймає високу посаду у ВООЗ

Чинний міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко обіймає високу посаду у виконавчих органах Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зважаючи на це, він має право впливу на політику організації.

Також до виконавчого комітету ВООЗ входить міністр охорони здоров'я Білорусі – Дмитро Піневич. Про це 24 каналу розповів співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

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За його словами, ці міністри доволі сильно впливають на політику організації. Виконавчий комітет ВООЗ складається з 34 членів, яких обирають на 3 роки. Роботу чинного комітету передбачено з 2020 по 2023 рік.

До обов'язків виконавчого комітету входить погодження порядку денного Генеральної асамблеї ВООЗ та резолюцій, які на ній розглядатимуть. Водночас комітет працює після Генасамблеї задля сприяння втіленню затверджених рішень.

Фактично чинний міністр охорони здоров'я Росії має безпосередній вплив на порядок денний та роботу ВООЗ. Ковтонюк зауважив, що на тлі повномасштабної війни в Україні це має особливо цинічний вигляд.

Чи є можливість відсторонити міністрів

Як розповів Ковтонюк, змога відсторонити міністрів Росії та Білорусі від роботи у ВООЗ є. Ба більше, Кабінет Міністрів України разом з незалежними організаціями вже активно долучився до того, щоб це зробити. Зокрема, уряд висунув проєкт резолюції, який включає:

виключення цих людей з виконавчого комітету ВООЗ;

перенесення з Москви одного з великих тематичних офісів організації;

позбавлення Росії права голосу у ВООЗ.

Мені здається, що всі ці вимоги є абсолютно легітимними та нормальними, зважаючи на те, що Росія є країною-учасницею ВООЗ, яка почала війну проти іншої країни-учасниці ВООЗ і руйнує систематично її медичну інфраструктуру, що засвідчує сама організація. Павло Ковтонюк Співзасновник Українського центру охорони здоров'я

Позиція ВООЗ на тлі війни в Україні: що відомо

Після розв'язання Росією повномасштабної війни, ВООЗ певний час уникала публічного визнання вторгнення та проведення активних бойових дій в Україні, демонструючи стриману позицію.

Зараз організація фіксує факт війни на території України та масштабних руйнувань медичної інфраструктури.

У травні в Україну з робочим візитом прибув генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Він підтвердив 200 нападів на систему охорони здоров'я в Україні з початку війни та закликав Росію "надати найнеобхідніші ліки – мир"

Ковтонюк розповів про вплив Росії та Білорусі у ВООЗ: дивіться відео