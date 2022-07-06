Позиції Джонсона сиплються, – аналітик пояснив, чи є ризики для України

Крісло Бориса Джонсона, який постійно допомагає Україні, "захиталося". В уряді Великої Британії не всі задоволені діями прем'єр-міністра, посади залишила вже декілька міністрів і не тільки.

Джонсона можуть "скинути"

Тож загалом ситуація у друга України зараз складна. Про це 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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За його словами, партію залишили не лише міністр охорони здоров'я Саджид Давід, фінансів – Ріші Сунак, міністр у справах дітей – Вілл Куінс. Однак з моменту їхньої відставки ще 20 – 25 міністрів, заступників теж звільнились.

Крім цього, пішли з посад багато функціонерів Консервативної партії, яку очолює Джонсон.

По-суті, зараз у нього розгортається надзвичайно складна політична криза. Його можуть відправити у відстаку. Тож позиції Джонсона сиплються,

– сказав Краєв.

Однак, як додав аналітик, загального британського ставлення та об'єму допомоги Україні це не змінить, як би це цинічно не звучало. Джонсон встиг задати проукраїнський тренд.

Вотум недовіри для Джонсона

На початку червня консервативна партія Великої Британії могла оголосити Борису Джонсону вотум недовіри.

Причиною називали те, що втратили віру в уряд Джонсона через скандал із вечіркою під час пандемії з порушенням карантинних обмежень.

За голосування про вотум недовіри Борису Джонсону вдалось назбирати понад 50 голосів. Призначили його на вечір 6 червня у Палаті громад.

Голосів для вотуму недовіри не вистачило. Так, Джонсон залишився на посаді.

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