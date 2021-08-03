Міністри ЄС закликали Україну розслідувати смерть білоруса Шишова

Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня в парку неподалік його квартири в Києві. Євросоюз закликав Київ розслідувати справу.

На загибель голови Білоруського дому відреагував глава МЗС Данії Єппе Кофод. Він заявив, що глибоко вражений жахливою смертю лідера білоруської громадської організації.

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Євросоюз закликав розслідувати смерть Шишова

Єппе Кофод також звернувся до офіційного Києва.

Закликаю владу Києва розібратися в справі та представити свої висновки,

– заявив глава МЗС Данії.

Він вважає неприпустимим, "щоб білоруські спортсмени та громадські організації продовжували жити в страху".

На трагедію також відреагував очільник МЗС Латвії Едгарс Ринкевич – він назвав новину про смерть Віталія Шишова шокуючою.

Мої глибокі співчуття його родині та друзям. Необхідно провести ретельне розслідування обставин, що призвели до його смерті,

– написав Ринкевич.

Їхня шведська колега Анн Лінде запевнила, що сподівається на ретельне розслідування трагедії зі сторони Києва.

Смерть Віталія Шишова: що відомо