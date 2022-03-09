У Мінкульті пояснили, як працюватимуть інформаційні війська – War Against War
Міністерство культури об'єдналося в інформаційний полк ₩AW. Завдяки такій платформі планують посилити протидію відвертій брехні та пропаганді Росії.
Мінкульт намагається об'єднати зусилля з Мінцифрою та активістами. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Зверніть увагу Мінкульт об'єднався в інформаційний полк – ₩AW: War Against War
Інформаційні війська як протидія дезінформації Росії
Він пояснив, що до War Against War долучать тих, хто активно проявляє себе в мережі. Таку платформу створюють для того, щоб можна було спільними зусиллями протидіяти російській дезінформації.
Окрім цього, планують посилювати і власні наративи – щоб вони досягали не тільки української аудиторії, але і міжнародної, і російської.
Як відбуватиметься робота
Міністр культури зауважив, що активностей в мережі багато:
- відеоролики;
- робота з ботами тощо.
"Вони об'єднуються, обмінюються інформацією, узгоджуємо спільні дії, щоб активність була більш дієвою", – пояснив Ткаченко.
Де слідкувати за War Against War
Ви можете підписатися на офіційні канали War Against War та слідкувати за діяльністю інформаційних військ:
- інстаграм — https://instagram.com/waw_war_against_war;
- телеграм — https://t.me/WAW_WarAgainstWar;
- ₩AW на сайті МКІП — https://war-info.mkip.gov.ua (https://war-info.mkip.gov.ua/);
- YouTube МКІП — https://www.youtube.com/c/MipGovUa;
- ₩AW Плейлист на ютубі МКІП — https://www.youtube.com/watch?v=o4Wi5rFemro&list=PLLmBC25NTCQyocJ7Ordg2HXEmcdwCFunR.
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