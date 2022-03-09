У Мінкульті пояснили, як працюватимуть інформаційні війська – War Against War

Міністерство культури об'єдналося в інформаційний полк ₩AW. Завдяки такій платформі планують посилити протидію відвертій брехні та пропаганді Росії.

Мінкульт намагається об'єднати зусилля з Мінцифрою та активістами. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зверніть увагу Мінкульт об'єднався в інформаційний полк – ₩AW: War Against War

Інформаційні війська як протидія дезінформації Росії

Він пояснив, що до War Against War долучать тих, хто активно проявляє себе в мережі. Таку платформу створюють для того, щоб можна було спільними зусиллями протидіяти російській дезінформації.

Окрім цього, планують посилювати і власні наративи – щоб вони досягали не тільки української аудиторії, але і міжнародної, і російської.

Як відбуватиметься робота

Міністр культури зауважив, що активностей в мережі багато:

відеоролики;

робота з ботами тощо.

"Вони об'єднуються, обмінюються інформацією, узгоджуємо спільні дії, щоб активність була більш дієвою", – пояснив Ткаченко.

Де слідкувати за War Against War

Ви можете підписатися на офіційні канали War Against War та слідкувати за діяльністю інформаційних військ:

інстаграм — https://instagram.com/waw_war_against_war;

телеграм — https://t.me/WAW_WarAgainstWar;

₩AW на сайті МКІП — https://war-info.mkip.gov.ua (https://war-info.mkip.gov.ua/);

YouTube МКІП — https://www.youtube.com/c/MipGovUa;

₩AW Плейлист на ютубі МКІП — https://www.youtube.com/watch?v=o4Wi5rFemro&list=PLLmBC25NTCQyocJ7Ordg2HXEmcdwCFunR.

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