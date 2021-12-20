У Мінкульті розповіли, на що українці витрачають тисячу за вакцинацію

У Міністерстві культури розповіли, на що українці найчастіше витрачають 1 000 гривень, отриманих за вакцинацію. Найактивніше люди купують квитки у кіно.

Міністр культури Олександр Ткаченко написав, що з'явилися перші статистичні дані щодо використання "ковідної тисячі" з програми "єПідтримка".

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Гроші за вакцинацію: на що тратять українці

За словами Ткаченка, перші три місця з використання грошей за вакцинацію – у культури та креативних індустрій.

1 місце – кінотеатри,

2 місце з невеличким відривом посідають книжкові крамниці,

3 місце – театральні продюсерські агентства.

На 6 музичні групи, на 10 – виробництво та дистрибуція відеофільмів, на 11 – туристичні атракції та шоу.

Міністр зазначив, що наявні результати вражають.

Сподіваюсь, допомога держави культурі та креативним індустріям через сплату послуг вакцинованими громадянами дозволить пережити важкі часи епідемії,

– додав Ткаченко.

Він також висловив жаль, що в списку витрачених "тисяч Зеленського" немає музеїв. Тому нагадав всім працівникам музейної справи про промоцію своїх закладів. А українців закликав обрати для свого дозвілля і похід в музей.

Перші результати реалізації проєкту "єПідтримка"

В Україні 19 грудня офіційно запустили проєкт "єПідтримка" у додатку "Дія". Він дає можливість людям, які отримали щеплення від коронавірусу, отримати 1 000 гривень. У переліку послуг, на які можна витратити гроші: спортзал, книги, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки всередині країни.

За першу добу функціонування програми понад 3,5 мільйона українців зареєструвалися з метою отримання 1 000 гривень.

Наразі виплатили приблизно 1,5 мільярда гривень. Гроші поки можна отримати через шість банків: Monobank, "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Альфа Банк" та "А-банк".

До речі – чи виплатять обіцяні гроші усім: дивіться відео