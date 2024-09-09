Мінкультури та Мінрозвитку отримали нові офіційні назви: як перейменували ці міністерства

Кабінет міністрів перейменував два міністерства. Ідеться про Міністерство культури та інформаційної політики України і Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 1028. Міністерствам надано двотижневий термін для внесення змін до законодавства.

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Перейменування двох міністерств

Відповідно до постанови КМУ, Міністерство культури та інформаційної політики України перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

А ось Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України – на Міністерство розвитку громад та територій України.

Відомо, що Міністерствам доручено забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів України пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.